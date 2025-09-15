FC Inter 1908
Greggio: “Motta interista, non riusciva a fare come Tudor. Sommer mezzo disastro”

Le parole del conduttore tv e tifoso bianconero: "Sono in treno e la linea è un mezzo disastro. Come il portiere dell’Inter l’altra sera"
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Ezio Greggio, conduttore tv e tifoso della Juventus, ha commentato così il successo di sabato sera contro l'Inter: «Sono in treno e la linea è un mezzo disastro. Come il portiere dell’Inter l’altra sera. Mi perdoni, sono pure senza voce. Abbiamo vinto una partita che è il sogno di tutti i tifosi. Era una partita che sembrava impossibile da portare a casa».

Ezio Greggio, cosa vuol dire il successo con i nerazzurri? 

«Senso di appartenenza». 

E questo Adzic? 

«Eh, Adzic amari per l’Inter. Sommer sta cercando ancora la palla. Il ragazzo è stato straordinario, ma non è il solo...». 

Se fosse un film, Juve-Inter quale sarebbe? 

«C’era il naufragio di “Selvaggi”. Ma alla fine è come una vecchia pellicola degli anni Trenta: “Ride bene chi ride ultimo”».

 

Sui social si è scatenato... 

«Ho messo insieme l’immagine di quattro pere e l’ho pubblicata. Quando capita contro di noi è il delirio, sul cellulare ho un frutteto...». 

Tudor ce l’ha fatta? 

«Sì, e l’abbiamo visto. Da quando è finito lo scorso campionato mi sono battuto affinchè rimanesse alla Juve. Ho mandato qualche messaggio...». 

Cosa l’ha convinta? 

«L’anno scorso ha fatto un miracolo. Ha portato coesione e ha saputo mettere in campo una squadra. L’allenatore interista, quello di prima, non ci riusciva. E l’avremmo amato solo se avesse fatto qualcosa di importante». 

