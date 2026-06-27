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fcinter1908 news interviste Canovi: “Palestra? Non si può competere con la Premier. Italia, se fallisce anche Malagò…”

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Canovi: “Palestra? Non si può competere con la Premier. Italia, se fallisce anche Malagò…”

Canovi: “Palestra? Non si può competere con la Premier. Italia, se fallisce anche Malagò…” - immagine 1
Intervistato da TMW, Alessandro Canovi, noto procuratore, ha toccato alcuni temi caldi, dal difficile momento del calcio italiano al mercato dell'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Alessandro Canovi, noto procuratore, ha toccato alcuni temi caldi, dal difficile momento del calcio italiano al mercato dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Canovi: “Palestra? Non si può competere con la Premier. Italia, se fallisce anche Malagò…”- immagine 2
Getty

"Purtroppo non facciamo il Mondiale da dodici anni, una brutta abitudine. È un problema strutturale italiano, i campionati Primavera non servono a niente, i talenti li abbiamo ma se poi i diciassetteni continuano a giocare tra loro non concludi nulla".

Malagò fa ben sperare?

—  

"Ho troppa stima di Malagò, per lui parla il curriculum. Ma ha davanti a sé un'impresa titanica, se fallisce anche lui vuol dire che siamo destinati all'estinzione calcistica".

Inter Palestra
Foto figc.it

L'Inter ha trattato Palestra, poi è andato al Chelsea.

—  

"Nessuna italiana può competere con una squadra di Premier League. E anche lì è un problema strutturale. Dinanzi a certe cifre bisogna arrendersi".

(Fonte: TMW)

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