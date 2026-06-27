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Canovi: “Palestra? Non si può competere con la Premier. Italia, se fallisce anche Malagò…”
Intervistato da TMW, Alessandro Canovi, noto procuratore, ha toccato alcuni temi caldi, dal difficile momento del calcio italiano al mercato dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
"Purtroppo non facciamo il Mondiale da dodici anni, una brutta abitudine. È un problema strutturale italiano, i campionati Primavera non servono a niente, i talenti li abbiamo ma se poi i diciassetteni continuano a giocare tra loro non concludi nulla".
Malagò fa ben sperare?—
"Ho troppa stima di Malagò, per lui parla il curriculum. Ma ha davanti a sé un'impresa titanica, se fallisce anche lui vuol dire che siamo destinati all'estinzione calcistica".
L'Inter ha trattato Palestra, poi è andato al Chelsea.—
"Nessuna italiana può competere con una squadra di Premier League. E anche lì è un problema strutturale. Dinanzi a certe cifre bisogna arrendersi".
(Fonte: TMW)
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