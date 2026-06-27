Intervistato da TMW, Alessandro Canovi, noto procuratore, ha toccato alcuni temi caldi, dal difficile momento del calcio italiano al mercato dell'Inter

Intervistato da TMW, Alessandro Canovi, noto procuratore, ha toccato alcuni temi caldi, dal difficile momento del calcio italiano al mercato dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

"Purtroppo non facciamo il Mondiale da dodici anni, una brutta abitudine. È un problema strutturale italiano, i campionati Primavera non servono a niente, i talenti li abbiamo ma se poi i diciassetteni continuano a giocare tra loro non concludi nulla".