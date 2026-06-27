Intervistato da Calcissimo.com, Claudio Pasqualin ha toccato diversi temi. Il primo è incentrato sulla scarsità di talenti italiani. "Sono francamente molto avvilito. Ripensando alla mia esperienza con giocatori come Del Piero e Gattuso, credo che anche oggi i ragazzi abbiano spirito di sacrificio e applicazione. Il problema è che ci sono troppi stranieri che finiscono per soffocare il nostro calcio”.