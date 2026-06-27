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Pasqualin: “Branca all’Inter, ecco come andò. Calcio italiano? Troppi stranieri che…”

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Intervistato da Calcissimo, Claudio Pasqualin ha toccato diversi temi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Calcissimo.com, Claudio Pasqualin ha toccato diversi temi. Il primo è incentrato sulla scarsità di talenti italiani. "Sono francamente molto avvilito. Ripensando alla mia esperienza con giocatori come Del Piero e Gattuso, credo che anche oggi i ragazzi abbiano spirito di sacrificio e applicazione. Il problema è che ci sono troppi stranieri che finiscono per soffocare il nostro calcio”.

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Getty Images

Quando avete portato Del Piero alla Juventus pensavate che potesse restare così a lungo in bianconero?

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“Io ho sempre avuto questa percezione. Alessandro era un ragazzo forte, ma soprattutto è sempre rimasto sé stesso: equilibrato, composto, mai sopra le righe. Ha sempre saputo farsi voler bene e non ha mai perso il contatto con la realtà".

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C’è un trasferimento saltato all’ultimo momento che ricorda in modo particolare?

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“Più che un trasferimento saltato, ricordo un contratto che rischiò di non essere depositato in tempo. Marco Branca doveva passare dalla Roma all’Inter: mi chiamò Sandro Mazzola e riuscii a entrare negli uffici e depositare il contratto proprio alle 19, allo scadere del tempo”.

(Calcissimo.com)

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