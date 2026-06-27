Intervistato da Calcissimo.com, Claudio Pasqualin ha toccato diversi temi. Il primo è incentrato sulla scarsità di talenti italiani. "Sono francamente molto avvilito. Ripensando alla mia esperienza con giocatori come Del Piero e Gattuso, credo che anche oggi i ragazzi abbiano spirito di sacrificio e applicazione. Il problema è che ci sono troppi stranieri che finiscono per soffocare il nostro calcio”.
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fcinter1908 news interviste Pasqualin: “Branca all’Inter, ecco come andò. Calcio italiano? Troppi stranieri che…”
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Pasqualin: “Branca all’Inter, ecco come andò. Calcio italiano? Troppi stranieri che…”
Intervistato da Calcissimo, Claudio Pasqualin ha toccato diversi temi
Quando avete portato Del Piero alla Juventus pensavate che potesse restare così a lungo in bianconero?—
“Io ho sempre avuto questa percezione. Alessandro era un ragazzo forte, ma soprattutto è sempre rimasto sé stesso: equilibrato, composto, mai sopra le righe. Ha sempre saputo farsi voler bene e non ha mai perso il contatto con la realtà".
C’è un trasferimento saltato all’ultimo momento che ricorda in modo particolare?—
“Più che un trasferimento saltato, ricordo un contratto che rischiò di non essere depositato in tempo. Marco Branca doveva passare dalla Roma all’Inter: mi chiamò Sandro Mazzola e riuscii a entrare negli uffici e depositare il contratto proprio alle 19, allo scadere del tempo”.
(Calcissimo.com)
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