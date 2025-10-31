L'operatore di mercato Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Fiorentina? Situazione difficile da interpretare. Non è così diversa dalla squadra dell'anno scorso, anzi forse è un po più forte. Mi sembra incomprensibile. Ma credo ci sia un malessere generale in società, altrimenti non si spiegherebbe".
Canovi: “Scudetto? Pensavo Napoli o Milan, ma ora in corsa anche Inter e Roma”
Grande affollamento in testa alla classifica di Serie A, con numerose squadre che stanno lottando per la vetta
Si aspetta un cambio di panchina se le cose dovessero continuare così?
"Ce lo aspettiamo tutti... quando una squadra come la Fiorentina che aveva ambizioni per arrivare nelle zone di alta classifica si trova penultima qualche domanda bisogna farsela".
Chi vincerà lo Scudetto?
"Pensavo che all'inizio potessero lottare soltanto Milan e Napoli, dopo nove giornate si può dire che anche l'Inter e la Roma sono in corsa. Soprattutto se i giallorossi dovessero rinforzare certi ruoli: hanno un grande allenatore e un grande pubblico".
