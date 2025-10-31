L'operatore di mercato Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Fiorentina? Situazione difficile da interpretare. Non è così diversa dalla squadra dell'anno scorso, anzi forse è un po più forte. Mi sembra incomprensibile. Ma credo ci sia un malessere generale in società, altrimenti non si spiegherebbe".

"Pensavo che all'inizio potessero lottare soltanto Milan e Napoli, dopo nove giornate si può dire che anche l'Inter e la Roma sono in corsa. Soprattutto se i giallorossi dovessero rinforzare certi ruoli: hanno un grande allenatore e un grande pubblico".