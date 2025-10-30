FC Inter 1908
Lazio, Sarri: “Questa squadra non può fare il mio calcio, mi sto adattando”

Lazio, Sarri: “Questa squadra non può fare il mio calcio, mi sto adattando” - immagine 1
L'allenatore della Lazio ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata 0-0 contro il Pisa
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata 0-0 contro il Pisa, match che ha chiuso la nona giornata e il turno infrasettimanale di Serie A.

"Abbiamo creato i presupposti per poterla vincere ma davanti abbiamo fatto troppo poco. Abbiamo trovato solidità ma davanti paghiamo anche il fatto di giocare con ragazzi che sono stati fuori per molto tempo e non hanno nelle gambe due partite consecutive. Quinto risultato utile consecutivo contro il Pisa che ha pochi punti ma che ha pareggiato con il Milan, l’Atalanta, la Fiorentina, è una squadra con cui è difficile giocare. Prendiamo quello che è venuto vediamo di mettere a posto quello che ci manca".

Lazio, Sarri: “Questa squadra non può fare il mio calcio, mi sto adattando”- immagine 2
PISA, ITALY - OCTOBER 30: Juan Cuadrado and Samuele Angori of Pisa Sporting Club battles for the ball with Gustav Isaksen of SS Lazio during the Serie A match between Pisa SC and SS Lazio at Arena Garibaldi on October 30, 2025 in Pisa, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Sul cambio Dia-Pedro:

"Ho visto stanco Dia e poi ho messo Pedro con l'intenzione di portare un po’ fuori il loro difensore centrale in modo di andare ad attaccare con gli esterni ma non c’era la gamba per poterlo fare nella maniera giusta".

Cosa migliorare?

"Dobbiamo diventare più qualitativi ma anche più lucidi in alcuni momenti della partita. Nel finale di gara siamo usciti spesso da dietro con la palla alta con davanti tre attaccanti piccolini, ho visto anche che i nostri difensori non andavano a cercare di farsi dare la palla non avevano più energia e si sentivano al limite".

sarri lazio
Getty Images

Come stanno Basic, Gila e Pellegrini?

"Non penso che ci siano grandi problematiche il fatto è che ne abbiamo sette a casa, vediamo se nei prossimi giorni riusciremo a recuperare qualcuno. Chi recupera per il Cagliari? So che oggi qualcuno aveva dei controlli ma non so i risultati, i tre di questa sera non credo abbiano grandi problemi".

Sul suo calcio:

"Questa è una squadra che non ha le caratteristiche per fare il calcio che facevo prima, quindi sono io che sto facendo un altro calcio.”

