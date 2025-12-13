Intervistato da TMW, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato anche della lotta scudetto

Intervistato da TMW, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

"Scudetto? Se la giocheranno Inter, Napoli e Milan. I nerazzurri sono forti, ma il Milan ha un grande allenatore e può essere agevolato dall’assenza delle coppe”.

E la Roma di Gasperini? — “Gasperini è un top. Ma non ha la squadra per poter competere per lo Scudetto. Questa Roma non è a sua immagine e somiglianza”.

Come vede De Rossi al Genoa? — “De Rossi è un allenatore capace, una persona che stimo molto. Sono contento che sia approdato al Genoa e che stia facendo bene”.

(Fonte: TMW)