Intervistato da TMW, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Capozucca: “Scudetto, se la giocheranno Napoli, Inter e Milan. I nerazzurri…”
news
Capozucca: “Scudetto, se la giocheranno Napoli, Inter e Milan. I nerazzurri…”
Intervistato da TMW, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato anche della lotta scudetto
"Scudetto? Se la giocheranno Inter, Napoli e Milan. I nerazzurri sono forti, ma il Milan ha un grande allenatore e può essere agevolato dall’assenza delle coppe”.
E la Roma di Gasperini?—
“Gasperini è un top. Ma non ha la squadra per poter competere per lo Scudetto. Questa Roma non è a sua immagine e somiglianza”.
Come vede De Rossi al Genoa?—
“De Rossi è un allenatore capace, una persona che stimo molto. Sono contento che sia approdato al Genoa e che stia facendo bene”.
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA