Intervenuto come ospite a Televomero, Stefan Schwoch, ex attaccante tra le altre del Napoli, ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco le sue parole:
"Lotta a tre per lo Scudetto? Per me la Roma può ancora inserirsi, mentre la Juve non ha speranza. L’avversaria più pericolosa è il Milan, perché Allegri gli ha dato qualcosa che l’anno scorso non aveva. E soprattutto ha il vantaggio di preparare una partita a settimana. Temo più il Milan che l’Inter, perché ha un allenatore abituato a vincere".
"Per me, però, Gasperini può ancora inventarsi qualcosa. Lukaku è una figura importante, un leader riconosciuto dallo spogliatoio e a cui la squadra si appoggia nei momenti di difficoltà".
(Fonte: Televomero)
