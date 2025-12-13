FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Schwoch: “Lotta scudetto? Più che l’Inter, il rivale più pericoloso del Napoli è il Milan”

news

Schwoch: “Lotta scudetto? Più che l’Inter, il rivale più pericoloso del Napoli è il Milan”

Inter Chivu
Intervenuto come ospite a Televomero, Stefan Schwoch, ex attaccante tra le altre del Napoli, ha parlato anche della lotta scudetto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto come ospite a Televomero, Stefan Schwoch, ex attaccante tra le altre del Napoli, ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco le sue parole:

Schwoch: “Lotta scudetto? Più che l’Inter, il rivale più pericoloso del Napoli è il Milan”- immagine 2
Getty Images

"Lotta a tre per lo Scudetto? Per me la Roma può ancora inserirsi, mentre la Juve non ha speranza. L’avversaria più pericolosa è il Milan, perché Allegri gli ha dato qualcosa che l’anno scorso non aveva. E soprattutto ha il vantaggio di preparare una partita a settimana. Temo più il Milan che l’Inter, perché ha un allenatore abituato a vincere".

Schwoch: “Lotta scudetto? Più che l’Inter, il rivale più pericoloso del Napoli è il Milan”- immagine 3
Getty Images

"Per me, però, Gasperini può ancora inventarsi qualcosa. Lukaku è una figura importante, un leader riconosciuto dallo spogliatoio e a cui la squadra si appoggia nei momenti di difficoltà".

(Fonte: Televomero)

Leggi anche
Biasin categorico con Giorgia Rossi: “Giusto criticare Lautaro Martinez? La Serie A non...
Inter Women, Piovani: “Brave alle ragazze, non avevo dubbi. Vogliamo essere…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA