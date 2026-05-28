L'ex tecnico analizza la stagione che si è da poco conclusa con il focus sulle big, e in particolare su Inter e Milan

Alessandro De Felice Redattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 12:16)

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Fabio Capello, ex allenatore e ora opinionista su Sky Sport ed editorialista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera.

Via tutti, così ha deciso Cardinale.

"Beh, direi in pieno American style".

Vorrebbe Iraola, ma lui pare non voglia il Milan.

"E perché dovrebbe volerlo? Le sue squadre giocano davvero bene, il Bournemouth è stata una sorpresa fin dall’inizio della Premier League".

Chivu subito campione, lui che aveva solo 13 partite da allenatore in serie A. Se lo aspettava?

"Ha fatto come me al Milan, ha ricostruito l’Inter partendo dalla testa, così che tutti avessero di nuovo fiducia in loro stessi, nelle loro capacità e anche in lui, in quello che diceva".

Come Gasperini alla Roma. L’ha riportata in Champions, i Friedkin non ce l’avevano mai fatta prima.

"È stato anche fortunato. Diciamo che pescare a gennaio un attaccante come Malen, che in 18 partite di campionato ti segna 14 gol aiuta e non poco, ti risolve molti problemi. Certo, sarebbe curioso capire chi l’ha voluto prendere uno così. Lui non va d’accordo con Massara, così come non andava d’accordo con Ranieri, con cui il club alla fine ha deciso di separarsi. Ma Malen è arrivato quando Claudio era ancora in società...".