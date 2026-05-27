Intervista esclusiva con Giorgia Rossi su DAZN per il presidente dell'Inter, Beppe Marotta: queste le sue dichiarazioni

Alessandro Cosattini Redattore 27 maggio 2026 (modifica il 27 maggio 2026 | 19:49)

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Intervista esclusiva con Giorgia Rossi su DAZN per il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Queste le sue dichiarazioni, direttamente dalla sala trofei dei nerazzurri. "Il primo scudetto da presidente è un'emozione grandissima chiaramente da interista, ma soprattutto da ragazzo che è diventato uomo che aveva il sogno nel cassetto di diventare dirigente. Non avrei mai immaginato di diventare presidente, soprattutto dell'Inter, ma è il bello della vita. È un sogno realizzato. Dietro ogni coppa c'è tanto sudore, non tanto da parte mia, ma da parte di tutti coloro che hanno dato il minimo e il massimo contributo al raggiungimento di questo obiettivo che è molto meritato".

Il successo dura un attimo, poi bisogna andare subito oltre?

"Io lo trasformo in qualcosa di romantico: i sogni si realizzano, poi bisogna avere la capacità crearne dei nuovi. In Europa vorremmo raggiungere qualcosa l'anno prossimo. I sogno sono anche obiettivi. Nello sport e nel calcio non bisogna essere arroganti che è un difetto ma ambiziosi, alzare l'asticella per traguardi più importanti. L'anno prossimo la alzeremo ancora di più".

Lei ha parlato di evoluzione e non di rivoluzione sul mercato.

"Secondo me, la squadra di per sé ha uno zoccolo duro, uno scheletro ben preciso di giocatori che sono qua da alcuni anni. Mi riferisco a Barella, Bastoni, Lautaro, cito tre nomi non a caso. Hanno creato questo zoccolo duro in cui entrano anche gli altri quando arrivano. Oggi è importante trasmettere la cultura della vittoria anche ai nuovi arrivati che forse non hanno esperienze così importanti".

I tifosi possono dormire sonni tranquilli per Bastoni?

"Io penso di sì. Noi per principio non siamo dei venditori. Se un giocatore va via, è perché anche lui ha espresso la volontà di andare via. Devo dire che Bastoni assolutamente non ha espresso la volontà di andare via. È contento qui con noi, quindi noi non abbiamo la necessità di doverlo cedere. Penso che starà con noi ancora".

Per il rinnovo di Chivu è questione di ore?

"Più che di ore è un atto formale, non è un aspetto prioritario rispetto al programma che ci attende. Ha un contratto, lo allungheremo perché è giusto allungarlo. Ha dimostrato di essere non solo all'altezza della situazione, ma di essere uno degli allenatori emergenti in ambito nazionale. È giusto che abbia una gratificazione da parte della società, nell'allungamento e anche nella rivisitazione dell'aspetto economico".

L'ultima Champions vinta nel 2010: cosa è la Champions per lei oggi? Sogno, obiettivo, ossessione?

"Un sogno perché ho rispetto degli avversari. Un obiettivo come manager e come colui il quale deve dare obiettivi e input alla squadra. Noi ripartiremo con la stessa volontà di questi anni: vogliamo tornare in finale per la terza volta, spero tanto che i giocatori mi regalino questo trofeo dopo 4 finali perse (due alla Juve, ndr). Spero tanto di poterla alzare prima della pensione".

Dove nasce il soprannome Beppe?

"Mi chiamano Beppe da quando sono bambino, Beppe mi conoscono tutti. Mi chiamano ‘dire’ in società, perché per diventare direttore ho impiegato una vita, per presidente è bastata una firma. Per il mio status è più giusto ‘dire’".

Cosa rimane del Marotta bambino oggi?

"Oggi di me bambino c’è quella purezza di poter vivere emozioni che ti fanno sia gioire che rattristare. La gioia nasce da risultati sportivi o belle conoscenze nella vita, la parte triste dalle sconfitte o anche dalla fiducia che riponi in persona che non viene ripagata. Le mie ferite sono tutte rimarginate, ho una corazza davanti, uno scudo di fronte a situazioni non gradite".

C'è qualcosa lasciato a metà nella vita professionale o lavorativa?

"Tante cose, soprattutto negli affetti, nel poco tempo dedicato ai miei figli. Quando entri in questo mondo, è un vertice in cui vieni sempre coinvolto maggiormente. Per vincere serve tanto tempo e curare i particolari che sono fondamentali, se non li curi non vinci".

Che rapporto con voci, dietrologie, polemiche?

"All'inizio ero risentito, ora lascio scivolare i giudizi lesivi sulla mia immagine. Ho vinto parecchio io negli anni e subentra la cultura dell'invidia purtroppo nel nostro paese. Soprattutto in quel mondo digitale, valanghe di critiche e insulti, ci sono i leoni da testiera".

Il capolavoro della sua carriera?

"Alla Sampdoria rischiavamo la Serie C, averla portata in Champions dopo 9 anni è stata l'impresa più difficile. Mi rattrista oggi vedere una Sampdoria così conciata, meriterebbero una squadra di vertice i tifosi. Lo stadio è bellissimo, c'è il derby che è qualcosa di unico: auspico possa tornare presto in Serie A".

Analogie tra l'esperienza alla Juve e quella di oggi all'Inter?

"La Juve aveva una proprietà e ce l'ha tutt'ora che è la stessa da 100 e rotti anni. All'Inter ci sono stati cambiamenti negli ultimi 20 anni. Sono entrambe grandi società, fanno parte della storia del calcio italiano. Sono molto orgoglioso di essere all'Inter e di esserne presidente, è qualcosa di straordinario".

Vincere più bello da favoriti o no?

"Lo dico quasi polemicamente: tutti quest'anno hanno detto che l'importante è arrivare in Champions... Bisogna avere il coraggio di dire che bisogna vincere, l'Inter deve provare a vincere e arrivare sempre in alto".

L'addio alla Juve: cosa c'è stato dietro?

"La consapevolezza che la proprietà aveva voglia di dare un cambiamento alla struttura dei manager, ringiovanendola. Andrea Agnelli aveva acquisito esperienza e voleva un ruolo, in quel caso con stima reciproca le strade si sono divise. Ronaldo? Una leggenda metropolitana, non la condividevo al massimo, ma in modo spontaneo di confronto con presidente e società. Non era una cosa di litigiosità. È un grandissimo campione ma ritenevo fosse una operazione troppo grande per noi. Fa parte dei ruoli, il presidente ha fatto la sua scelta e io mi sono accodato. Chiaro che ricordo quel sabato, era un giorno di tristezza dopo 8 anni bellissimi. Poi io sono fortunato e coraggioso, ero sicuro si sarebbe aperto un portone. E nel giro di 24 ore è arrivata la chiamata di Zhang. Talmente in modo strano, non avevo il suo numero, pensavo fosse uno scherzo. Chiesi a Cairo, che aveva un rapporto con lui, se era il suo numero. L'ho poi richiamato e ci siamo visti il lunedì, qualche giorno dopo".

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