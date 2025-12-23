L'ex tecnico Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto e delle idee di Chivu

Scudetto per cinque pretendenti: possibile, Capello?

«Perché no? Non vedo nessuna in grado di staccarsi al momento. Tutte fanno punti, poi tutte rallentano. Il Milan e la Roma sono state al comando, ora c’è l’Inter, il Napoli è sempre lassù, la Juve sta rientrando seriamente in gioco... Una discontinuità causata soprattutto dalle coppe. Le squadre non ce la fanno a tenere il ritmo sempre alto e a turno cedono qualcosa».

La Juve è l’ultima arrivata nel gruppo di testa.

«E la rincorsa non è finita. Ha un calendario con il quale dovrebbe conquistare dodici punti. Almeno potrebbe».

Inter al primo posto, ma con qualche sconfitta in più del previsto. Non è il caso di cambiare qualcosa?

«Chivu è andato sul sicuro finora. Credo abbia valutato la condizione non ottimale di tanti giocatori e quindi abbia deciso di rimandare esperimenti. Però è in testa. Ma qualcosa si potrebbe osare».

Il Milan oscilla.

«Il Milan perde punti e prende gol: non è da Allegri. Questo è il dramma, sportivo s’intende, dei rossoneri. Devono trovare solidità in difesa: gli errori e le incertezze sono costati fin qui tanti punti. L’atteggiamento è molto offensivo, ma così si va in difficoltà dietro. E poi si doveva far meglio con le piccole».

Il Napoli ha avuto momenti difficili e qualcuno ha anche parlato di “crisi”.

«Non scherziamo. Ma quale crisi. Il Napoli ha ottimi giocatori e un tecnico vincente come Conte, ora rientrano Lukaku e altri infortunati, e il successo in Supercoppa sarà molto importante per la testa dei giocatori: una svolta psicologica che rilancerà anche in campionato».