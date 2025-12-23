1 di 5

BERGOMI

Nella giornata di ieri Beppe Bergomi ha compiuto 62 anni, questa l'intervista all'ex capitano dell'Inter de La Gazzetta dello Sport:

Beppe Bergomi, nato a Milano il 22 dicembre 1963: sono 62 esatti. Come vive il tempo che passa?

«Sto bene, nel fisico e nella testa. Sabato ho giocato a padel con Beppe Baresi, un fratello di 5 anni più vecchio: abbiamo tenuto testa a due 25enni. Lui è il mio Highlander: corre ancora come un pazzo e mi impongo di stare al suo passo. C’erano lui, Fabio Caressa e altri amici a brindare nel mio bar, il “Don”, mentre la sera si festeggia solo in famiglia».

Qual è il regalo più bello che le ha fatto la vita, escludendo il calcio e la famiglia?

«Ho capito di dover restituire qualcosa della fortuna avuta quando ho incontrato sulla mia strada un uomo come Romano Parnigoni: è il fondatore, scomparso anni fa, dei “Bindun”, un gruppo di solidarietà interista nato nel 1982. In milanese significa “girovaghi” e infatti non ci siamo più fermati».

Se potesse tornare indietro e dare un consiglio al Beppe 17enne che sta per esordire nell’Inter?

«Gli direi che quell’età non torna... Magari avrei potuto viverla in una maniera diversa e spensierata, ma non sento alcun rimpianto: sono diventato subito professionista, la mia esistenza è stata scandita dal calcio e mi è piaciuto così. E ora che l’età cresce, mi emoziono più facilmente per tutto: basta un bel gol o una partita folle come Inter-Barça. Ho sempre tenuto tutto dentro, e nella vita mi ha penalizzato: ora invece lascio andare anche le lacrime».