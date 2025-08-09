Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Francesco Pio Esposito e del ruolo che potrà avere nell'Inter di Chivu: "Pio ha fatto buone cose anche al Mondiale per club, ma non ha ancora superato l'esame San Siro.

Vero che l'Inter gioca su più fronti mentre il Milan ha solo il campionato, ma se Chivu ritiene che Lookman sia più pronto e funzionale tatticamente al progetto, Esposito potrebbe fare un altro anno in prestito. Sono valutazioni che devono fare di volta in volta allenatore e dirigenza".