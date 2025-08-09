Nonostante il gol subito in avvio e l'espulsione nel primo tempo di Calhanoglu, l'Inter ribalta il Monaco e vince la partita. Buona la reazione della squadra di Chivu , ottimo l'ingresso a gara in corso di alcuni giocatori che hanno mantenuto alto il livello.

"Nella tornata di cambi dopo il pari, ha invece stupito la posizione di Luis Henrique da mezzala destra, tuttofare che sarà assai prezioso, e l’innesco delle due punte di riserve. Bonny ha segnato il gol partita con una di quelle giocate che sarebbero richieste al titolare Thuram, Pio ha difeso ogni pallone con la durezza di un ufficiale del Principato. A vederli insieme, il pensiero di tutti gli interisti arrivati a Montecarlo è stato lo stesso: che cosa sarebbe stato dello scorso campionato con quei due assieme alla ThuLa? E cosa succederebbe adesso se alla quaterna si aggiungesse pure un nigeriano con le treccine?", sottolinea La Gazzetta dello Sport.