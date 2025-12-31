Del cammino dell'Inter fin qua e della vittoria di Bergamo ha parlato, intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello
Capello: “Inter, ecco dove possono nascere i guai. Un particolare a Bergamo mi è piaciuto”
«In Serie A hanno sempre avuto un’incidenza maggiore i pochi gol subiti rispetto ai tanti realizzati. L’Inter ha più qualità di tutti a centrocampo e in attacco ha un pacchetto di quattro punte che sta funzionando alla grande. Se vai a vedere la differenza reti, Cristian Chivu non ha problemi: 35 reti segnati e appena 14 presi. Dove possono nascere i guai? Nella distribuzione, perché se è vero che la sua Inter spesso esonda con successi netti e molto larghi nel punteggio, è altrettanto vero che ogni tanto si addormenta e si butta via. In questo senso, c’è un particolare nella vittoria di Bergamo contro l’Atalanta che mi è piaciuto: Chivu nel finale ha tolto Lautaro per inserire un centrocampista come Diouf. Una scelta forse figlia di qualche leggerezza del passato. Anche il tecnico nerazzurro avrà capito che per fare punti in certi momenti occorre essere pragmatici».
«Lautaro è abbonato ai gol pesanti, quindi sarebbe facile rispondere con il capitano dell’Inter. Però mi sta colpendo molto pure Hojlund, che attraversa un periodo di forma sensazionale e può far star tranquillo Antonio Conte sul ritorno di Lukaku. Un po’ più indietro vedo gli attaccanti di Milan, Juventus e Roma. I rossoneri sono troppo Pulisic dipendenti, specialmente se non c’è Leao, ma l’americano non può togliere sempre le castagne dal fuoco ai compagni; Yildiz è un grande talento, sta trovando un’eccezionale continuità sia a livello di reti che di assist, ma non va dimenticato che è ancora molto giovane; infine, Soulé ha 11-12 gol nei piedi, ma non è ancora stato determinante nei big match».
