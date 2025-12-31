«In Serie A hanno sempre avuto un’incidenza maggiore i pochi gol subiti rispetto ai tanti realizzati. L’Inter ha più qualità di tutti a centrocampo e in attacco ha un pacchetto di quattro punte che sta funzionando alla grande. Se vai a vedere la differenza reti, Cristian Chivu non ha problemi: 35 reti segnati e appena 14 presi. Dove possono nascere i guai? Nella distribuzione, perché se è vero che la sua Inter spesso esonda con successi netti e molto larghi nel punteggio, è altrettanto vero che ogni tanto si addormenta e si butta via. In questo senso, c’è un particolare nella vittoria di Bergamo contro l’Atalanta che mi è piaciuto: Chivu nel finale ha tolto Lautaro per inserire un centrocampista come Diouf. Una scelta forse figlia di qualche leggerezza del passato. Anche il tecnico nerazzurro avrà capito che per fare punti in certi momenti occorre essere pragmatici».