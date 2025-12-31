Dopo giorni di apprensione, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, sta meglio. E torna a parlare della sua salute (ma anche, ovviamente, dei nerazzurri) a Il Giorno. Ecco le sue dichiarazioni:
Moratti: “Sto meglio. Lautaro erede di Zanetti. Chivu? Mai avuto dubbi. E su questa Inter…”
Presidente Moratti, come sta adesso?
«Meglio, direi decisamente meglio. Ci sono stati giorni molto complicati, ma posso anche dirvi che in ospedale praticamente non mi sono reso conto di quanto fosse successo. Quando mi hanno estubato ho cominciato a capire, poi mi è stato raccontato tutto. Credo di essere una persona molto fortunata, capitata nelle mani giuste».
Per alcuni giorni ha tenuto col fiato sospeso famiglia, amici e milioni di tifosi. Il popolo nerazzurro le ha dedicato belle parole e persino striscioni d’incoraggiamento.
«Ho trovato meraviglioso tutto questo affetto nei miei confronti da parte della gente, non è mai scontato. E ringrazio davvero di cuore i nostri supporter ma anche tutti gli ex calciatori, gli amici e gli sportivi che hanno fatto sentire la propria presenza accanto a me e alla mia famiglia. Ma il ringraziamento più grande va a tutti i medici e al personale sanitario, sono stati straordinari...».
