Fabio Capello crede alle rimonte delle italiane in Champions League. L'ex tecnico e oggi opinionista ha parlato ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport, affermando di avere fiducia in Inter, Atalanta e Juventus nonostante le sconfitte all’andata.
Capello: “Inter, 2 mosse per la rimonta col Bodo. Senza Lautaro è fondamentale…”
L’Inter, che a Bodo ha perso 3-1 contro ogni pronostico.
"I nerazzurri devono tornare a trovare il loro gioco con una regia sapiente e Dimarco a sinistra: così ritrova anche il gioco e la pericolosità. Non avendo Lautaro, deve giocare di più sulle fasce, è fondamentale".
Che prestazione si aspetta dai norvegesi a San Siro?
"È una squadra che gioca molto corta e pressa molto quando ricevi palla: l’Inter deve essere molto brava ad aprire il gioco, soprattutto perché loro sui cross vanno in difficoltà".
Quale coppia d’attacco suggerirebbe a Cristian Chivu?
"Ha tre punte e sono tutte brave, quindi dipende dalla stanchezza, dalla fisicità e dalla voglia che c’è in ognuno di questi calciatori. Sia Esposito che Thuram possono fare male sui palloni alti".
