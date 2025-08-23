Fabio Capello, intervistato da SportWeek, ha stilato la sua personale griglia di partenza in vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie A: "Chi metto davanti a tutti? Il Napoli, e non soltanto perché è campione d'Italia. Sul mercato si è mosso in maniera assolutamente perfetta, proprio per scalare quelle classifiche di squadra che l'altr'anno non lo vedevano primo".

"L'Inter. Conosco Chivu fin da quando era giocatore e sono sicuro che abbia la personalità per portare in alto l'Inter, una squadra che ha bisogno solo di essere risvegliata dal torpore dello scorso anno. I giocatori ci sono, è sufficiente entrargli nella testa e convincerli di tornare a essere normali - un anno fa non lo sono stati - e comportarsi in campo come tali. Se lo faranno, l'Inter sarà ancora il primo avversario del Napoli".