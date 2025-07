L'ex tecnico, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'Inter di Chivu e del possibile addio al centrocampista turco

Andrea Della Sala Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 16:16)

L'ex tecnico Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'Inter di Chivu e del possibile addio al centrocampista turco:

«Arrivare secondi non è un fallimento. Siamo l’Inter e dobbiamo pretendere il massimo, è vero, ma a volte ci sono avversari più bravi e più in forma di noi. Questa stagione resta positiva».

Capello, è davvero così?

«Anche io ho giocato finali senza riuscire ad alzare la coppa, nel calcio capita ed è giusto così, ti aiuta a formarti. Ma alla fine ciò che conta è sempre la bacheca, e quella dell’Inter quest’anno è rimasta vuota. Marotta muove i conti, e sono sempre ottimi, così come gran parte delle prestazioni, ma ho l’impressione che la squadra si sia un po’ sopravvalutata».

Cosa intende?

«Parlo del campionato, non della Champions League. Lì c’è poco da dire: al netto della finale persa 5-0, le partite contro il Bayern Monaco e il Barcellona sono state straordinarie e uniche. Resteranno impresse nella storia. Ma in Serie A non s’è vista quella rabbia agonistica e continua mostrata più volte in Europa».

Si riferisce ai punti persi?

«Sì, vedi Parma, Lazio e tante altre. Più volte, nella stessa partita, abbiamo visto due Inter molto differenti. Un grande dominio nella prima fase e poi grandi disattenzioni nella seconda. Questo ha portato i nerazzurri a lasciare sul cammino diversi punti o a rischiare grosso in gare già chiuse, come ad esempio quella contro l’Udinese in casa dove ha rischiato parecchio. Serviva sicuramente più attenzione a livello di continuità».

La stanchezza ha influito, secondo lei?

«Al Mondiale credo che sia stata determinante. Il Fluminense ha avuto maggiore freschezza, agilità, anche fortuna, perché l’Inter ha colpito due legni e ha creato moltissimo. I giocatori erano stanchi di gambe e di testa. Non è un alibi, ma un fatto. In fondo, le 63 partite dell’anno pesano. Volevano passare il turno a tutti i costi, ma erano palesemente stanchi».

Che cosa le è piaciuto di più dell’Inter di Chivu in queste partite?

«Ho visto alcuni giocatori impegnarsi alla grande, come Barella o Lautaro, ma anche un cambio di mentalità. Qualcosa di diverso. Mi riferisco ai giovani come Pio Esposito o Carboni, ma anche a Sucic. Il più interessante dei nuovi. Anche se queste partite non fanno molto testo: il caldo umido ha influito parecchio ed è stato decisivo. I brasiliani, ad esempio, erano più abituati. Le condizioni atmosferiche hanno alimentato la stanchezza».

Pio Esposito merita fiducia?

«L’ho detto e lo ribadisco ancora: è giovane, forte e italiano. L’Inter fa bene a tenerlo».

Che idea si è fatto del caso Lautaro-Calhanoglu?

«Queste dinamiche dovrebbero essere risolte negli spogliatoi. Lautaro ha parlato da capitano, com’è giusto che sia, ma quando metti nel mirino un compagno che non è presente in quel momento, allora secondo me non va bene. I problemi vanno sempre risolti faccia a faccia. È l’unica soluzione».

Uno come Hakan è rimpiazzabile?

«È il Rodri dell’Inter. Un faro, un giocatore indispensabile per il gioco nerazzurro. Fa parte di quei perni con cui far girare la squadra. È logico che non sarà facile, in caso, sostituire uno come lui».

Si parla di Ederson dell’Atalanta.

«Nessuno mette in dubbio le sue qualità, ma riparliamone quando sarà una cosa concreta».