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Capello: “Jiangsu? A Suning capirono: ho rinunciato perché presto capii che…”

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Ai microfoni de Il Giorno, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così della sua parentesi come tecnico dello Jiangsu Suning in Cina
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni de Il Giorno, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così della sua parentesi come tecnico dello Jiangsu Suning in Cina: "Mi chiamarono offrendomi la panchina del Suning, il gruppo che a quei tempi controllava l’Inter.

Capello: “Jiangsu? A Suning capirono: ho rinunciato perché presto capii che…”- immagine 2

Mia moglie Laura mi aveva seguito ovunque, non ricordo neppure tutti i traslochi fatti, ma in quella circostanza non se la sentiva. Capii presto che non potevo stare senza di lei, così avvisai i cinesi che per ragioni, diciamo sentimentali, avrei rinunciato. Loro capirono".

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