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fcinter1908 news interviste Capello: “Jiangsu? A Suning capirono: ho rinunciato perché presto capii che…”
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Capello: “Jiangsu? A Suning capirono: ho rinunciato perché presto capii che…”
Ai microfoni de Il Giorno, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così della sua parentesi come tecnico dello Jiangsu Suning in Cina
Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni de Il Giorno, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così della sua parentesi come tecnico dello Jiangsu Suning in Cina: "Mi chiamarono offrendomi la panchina del Suning, il gruppo che a quei tempi controllava l’Inter.
Mia moglie Laura mi aveva seguito ovunque, non ricordo neppure tutti i traslochi fatti, ma in quella circostanza non se la sentiva. Capii presto che non potevo stare senza di lei, così avvisai i cinesi che per ragioni, diciamo sentimentali, avrei rinunciato. Loro capirono".
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