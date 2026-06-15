"Il mercato è ancora lungo, molto lungo, ma per certe priorità sono già giorni piuttosto caldi. E non a caso l’Inter intende accelerare sul fronte Solet. «Vogliamo un difensore importante prima di andare in ritiro», aveva detto il ds nerazzurro, Piero Ausilio. E l’obiettivo numero uno è sempre stato il 26enne colosso francese dell’Udinese, contratto in scadenza nel 2027. Il ragazzo vuole solo l’Inter, il presidente Marotta è pronto a trovare un accordo con i friulani: si cerca la formula di pagamento adatta, con valutazione intorno ai 20-25 milioni di euro", spiega il Corriere della Sera.