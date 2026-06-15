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calciomercato
Corsera – Inter, è la settimana del primo acquisto. E come dice Capello…
L'Inter cerca un difensore e potrebbe presto accelerare per arrivare a Solet dell'Udinese che può essere una risorsa importante per Chivu.
"Il mercato è ancora lungo, molto lungo, ma per certe priorità sono già giorni piuttosto caldi. E non a caso l’Inter intende accelerare sul fronte Solet. «Vogliamo un difensore importante prima di andare in ritiro», aveva detto il ds nerazzurro, Piero Ausilio. E l’obiettivo numero uno è sempre stato il 26enne colosso francese dell’Udinese, contratto in scadenza nel 2027. Il ragazzo vuole solo l’Inter, il presidente Marotta è pronto a trovare un accordo con i friulani: si cerca la formula di pagamento adatta, con valutazione intorno ai 20-25 milioni di euro", spiega il Corriere della Sera.
"L’impressione è che la giusta quadra possa essere trovata entro il prossimo fine settimana. Dietro l’Inter ha bisogno di fisicità e velocità, caratteristiche che Solet garantisce ad alti livelli. Non solo, il francese ha piedi buoni e senso dell’inserimento, e secondo Fabio Capello potrebbe «anche essere utilizzato alla Desailly, ovvero davanti alla difesa. Una soluzione in più in mezzo al campo, altro reparto che va rinforzato dal punto di vista fisico", aggiunge il quotidiano.
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