«Vero. Io credo che alla squadra manchi continuità all’interno della partita. Il Milan va a sprazzi. E contro le piccole fatica nello sviluppo della manovra, non trovando spazi. Paradossalmente, fa meglio contro le grandi, che provano a fare la partita e concedono il fianco alle ripartenze».

Ha parlato di sviluppo della manovra. Allegri viene spesso criticato per il gioco, può migliorare quello del Milan?

«Io penso che le difficoltà dei rossoneri nel trovare continuità nel gioco non dipendano tanto dalle idee dell’allenatore, quanto dal livello e dalle caratteristiche dei giocatori. Ho sempre sostenuto che l’albero motore di una squadra sia la dorsale centrale composta da portiere-difensore centrale-regista-centravanti: l’Inter ne ha una di assoluto livello, il Napoli pure, il Milan molto meno. Quindi, il Diavolo dipende molto di più dai pochi singoli che fanno la differenza. Per esempio, quando Modric si spegne un po’, la luce si fa fioca e ne risente tutta la squadra. Più che sul gioco, Max può lavorare sull’aspetto psicologico, sulla mentalità. E magari cambiare qualcosina in alcuni momenti».

Dopo il pareggio contro il Genoa, Max ha rimarcato come Inter e Napoli siano le favorite per lo scudetto: ha ragione?

«L’ho detto e lo ripeto, l’Inter è la squadra più attrezzate di tutte in Serie A. C’è un dato poi che rende bene l’idea: il numero dei gol segnati. La squadra di Chivu è già quota 40 in campionato, mentre nessun’altra arriva a 30. La differenza c’è e si vede, perché il tecnico romeno può anche ruotare i suoi uomini senza perdere qualità, mentre i suoi colleghi no. Nemmeno Conte può farlo in toto al Napoli...».

Ripetere in continuazione che gli altri sono più bravi non può demotivare lo spogliatoio?

«Allegri è troppo esperto e furbo per cadere in una leggerezza del genere. Bisogna sempre distinguere quello che un allenatore dice pubblicamente da quello che poi racconta nello spogliatoio. Io penso che i giocatori del Milan sappiano benissimo il perché Max faccia certe dichiarazioni, probabilmente con lo scopo di alleggerire la pressione mediatica sulla squadra. È una forma di protezione, non certo un’ammissione di inferiorità, anche se poi sostenere che Inter e Napoli siano più forti non è di certo una falsità».

Intanto, negli scontri diretti Allegri ha battuto entrambi ed è a tre punti da Chivu e davanti a Conte.

«Infatti. Ecco perché alla fine il punto con il Genoa, in una partita che poteva pure perdere con quel fallo ingenuo di Bartesaghi sul rigore poi fallito da Stanciu, è comunque positivo per il Milan. Domani sera ci sarà Inter-Napoli, poi ricomincerà anche la Champions League, che è la competizione in assoluto più importante e dispendiosa. Allegri ha il vantaggio di non giocare le coppe, potrà sfruttare tutta la settimana per preparare i suoi all’unico impegno. Deve semplicemente andare avanti per la sua strada, sperando di essere vicino quando le cose saranno più complicate per le rivali».