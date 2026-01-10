L'ex attaccante dell’Inter è in partenza dall’aeroporto di Bergamo alla volta di Dubai e ha rilasciato alcune dichiarazioni

Alessandro De Felice Redattore 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 13:14)

Mario Balotelli lascia l’Italia: per lui inizia una nuova avventura negli Emirati Arabi Uniti, all’Al-Ittifaq.

L’ex attaccante dell’Inter è in partenza dall’aeroporto di Bergamo alla volta di Dubai e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti.

Ti aspettavi qualche chiamata dall'Italia?

"Qualche chiamata è arrivata, abbiamo provato a trattare. Però il calcio penso che sia cambiato. Ci sono altri giocatori, altri giovani ed è giusto che si dia spazio anche a loro. A 35 anni sono comunque più forte degli altri (ride ndr), però è giusto che abbiano spazio anche per la Nazionale a cui auguro il meglio".

Cosa auguri a Gattuso e all'Italia?

"A Rino auguro il meglio. Ha preso sicuramente la Nazionale in una situazione difficile ma è grintoso e arriva fino in fondo nelle cose. Auguro a lui il meglio e penso che possa fare bene".

C'è un po' di rimpianto al Genoa?

"Io l'anno scorso ho avuto offerte importanti. Il Genoa ha fatto la scelta di prendere un allenatore con cui non c'era sto massimo rapporto. Se non avessero fatto questa scelta oggi sarei ancora al Genoa".

Il Milan?

"La mia idea è che Milan e Inter sono nel mio cuore. Il problema mio è che non posso scegliere fra Milan e Inter e nemmeno il Napoli sennò mia figlia mi ammazza (sorride ndr)".

Chi ha qualcosa in più per vincere lo scudetto?

"Bella domanda. Oggi come oggi l'Inter ha qualcosa in più. Il Milan però non è da sottovalutare. E' una squadra pericolosa però, ti dico la verità, se vincesse l'Inter o il Milan sarei felice comunque".

Pensi che questa parentesi possa riproporti ancora sul grande calcio?

"Non ho tante aspettative. Io sto bene. L'ho detto in maniera scherzosa, ma so che in Italia ci sono giovani di tanta qualità. Io penso se recupero la forma fisica al 100% sono ancora a un livello alto, poi forte stavo scherzando. Do tanta responsabilità a Pio, Pio potrebbe far bene".

Ti aspettavi l'impatto di Chivu?

"Cristian è un ragazzo fantastico. Averci giocato insieme è stato un onore. E' veramente una bella persona, calcisticamente ne capisce sicuramente più di me. Come allenatore è tanta roba".

