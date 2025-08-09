Capello: “Ecco cosa ne penso di Lookman. L’Inter lotterà per lo scudetto con…”

FC Inter 1908
"Gasperini vuole creare un qualcosa di diverso a Roma, lui non si accontenta e farà una grande stagione", dice Capello sulla Roma
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha affrontato diversi temi della Serie A a due settimane dall'inizio del campionato:

"Gasperini ha le idee chiare, vuole giovani e vuole creare un qualcosa di diverso a Roma, lui non si accontenta e farà una grande stagione"

"Conosco Hojlund, allo United è mancato un po', qualora venisse al Milan sarebbe una bella sfida. L'età e un allenatore come Allegri potrà dare molto a questo giocatore"

"La Juventus è un cantiere aperto, deve recuperare dopo le spese dell'anno scorso per poi rimetterle nel mercato attuale. L'unica che si è mossa con grande attenzione e capacità è il Napoli, l'idea dell'Inter di andare su Lookman è molto intrigante e valida, le due squadre che lotteranno sulla per lo scudetto e qualcos'altro sono proprio Inter e Napoli"

