Candela: “Litigai con Capello, stavo per andare all’Inter. Poi rimasi e…”

Chissà come sarebbe potuta andare. Vicent Candela sarebbe potuto essere un giocatore dell'Inter. E' stato lo stesso ex laterale della Roma, campione d'Italia con i giallorossi nel 2001, a confessarlo in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:

Com’era il rapporto con Capello?

«Era un generale, all’inizio i compagni avevano tutti paura. Pure con lui tanti litigi all’inizio, quell’estate stavo per andare all’Inter, poi rimasi a Roma e insieme abbiamo costruito un rapporto favoloso. Ho bei ricordi anche di Galeone e Cosmi, a Udine. E mi sono divertito come un matto nei sei mesi al Bolton, quando lasciai la Roma. L’allenatore era Sam Allardyce, che tipo. Ci diceva: “A me basta che voi vi alleniate il giovedì, venerdì rifinitura e sabato partita”. Una pacchia. C’erano Diouf e Fadiga, N’Gotty e il grande Jay Jay Okocha. Siamo arrivati sesti, in Premier, neanche male, no?».