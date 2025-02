«Ha detto giusto Ibrahimovic, i rossoneri si sono suicidati con quella follia di Theo Hernandez. Ma permettetemi di aggiungere che anche in inferiorità numerica la partita poteva essere letta meglio da Conceiçao. Io, per esempio, non avrei mai tolto il centravanti Gimenez».

«La classifica del campionato olandese ci risponde il Feyenoord e secondo me non per caso. Anche per quello che abbiamo visto nel doppio confronto del Psv con la Juve, credo che la squadra di Bosz abbia più soluzioni e qualità dei connazionali di Rotterdam. Il Feyenoord, poi, ha tante assenze e non so quanti giocatori possano rientrare per il prossimo turno di Champions».