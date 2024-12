«Intanto sarà una partita non semplice, per entrambe le squadre. Il Milan deve vincere per restare agganciato alla zona Champions, un risultato diverso sarebbe duro da digerire. Certo, avere Pulisic sarebbe stato diverso... La Roma invece mi sembra si stia rimettendo in piedi, soprattutto ora che Dybala sta alzando i giri».