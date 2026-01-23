Il calciatore nerazzurro ha parlato con i media del club nerazzurro in occasione della gara contro il Pisa

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 10:23)

Yann Bisseck è il protagonista del MatchDay realizzato dall'Inter per la partita di questa sea con il Pisa. A lui i giornalisti dell'area media del club hanno chiesto delle sue caratteristiche e di cosa la squadra nerazzurra è per lui.

Questo è quanto il giocatore ha risposto:

-Qual è la caratteristica che ti ha aiutato maggiormente nella tua carriera?

La resilienza. Penso che se sei resiliente, se combatti, alla fine ne esci ancora più forte.

-Se potessi prendere una qualità da uno dei tuoi compagni di squadra, quale sarebbe?

Probabilmente la tecnica di tiro di Piotr Zieliński.

-Ricordi qual è stata la tua prima maglia da calcio?

So che la prima maglia da calcio che ho ricevuto da mio padre quando avevo tre o quattro anni era del Bayern Monaco, Roy Makaay, numero 10.

-Chi è stata la prima persona con cui hai scambiato la maglia da giocatore?

Nella mia prima partita da professionista, abbiamo giocato contro l'Hertha Berlino e ho scambiato la maglia con l'attaccante contro cui ho giocato perché era un po' sorpreso che un sedicenne potesse giocare a quel livello. Ma è stato davvero gentile. La tengo ancora incorniciata nella mia stanza in Germania.

-La tua miglior qualità…

La mia qualità migliore è che sono una persona con cui è facilissimo andare d'accordo. È facilissimo stare con me.

-Qual è la lezione più importante che hai imparato nella tua carriera, dalle squadre giovanili ad oggi?

La lezione più importante che ho imparato nel calcio è quella di non lasciarsi mai influenzare dagli eventi negativi perché siamo esseri umani ed è normale che succeda. Ovviamente bisogna affrontare le proprie responsabilità, ma bisogna uscirne più forti.

-Tre aggettivi che meglio ti descrivono:

Fisico, audace e resiliente.

-Cosa significa per te l'Inter oggi?

È uno dei miei sogni che si è avverato. Giocare per uno dei più grandi club che ci sia, con una storia incredibile. Sì, direi che è un sogno che si è avverato.