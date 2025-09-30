Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato delle candidate per lo scudetto includendo anche l'Inter di Chivu
Capello: “Inter in corsa per lo scudetto? Ovvio, mi sembra tornata padrona del campo”
Insieme a Milan e Napoli, c’è anche la Roma in testa: può durare?
«Gasperini ha già cambiato la mentalità della squadra. Può, però, pagare due fattori: giocare in Europa, avendo una rosa non così larga, e il tasso qualitativo inferiore a Napoli, Inter, Milan e compagnia».
L’Inter è ancora una pretendente allo scudetto?
«Ovvio che sì. A Cagliari mi pare sia tornata padrona del campo, senza i cali improvvisi visti in questo inizio di stagione, palo di Folorunsho su corner a parte».
