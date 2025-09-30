L'allenatore del Napoli ha parlato su Skysport alla vigilia della gara con lo Sporting Lisbona e si è soffermato anche sul caso che ha visto coinvolto il giocatore belga

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 12:59)

Antonio Conte, alla vigilia della gara di Champions conto lo Sporting Lisbona, ha parlato ai microfoni di Skysport sottolineando innanzitutto l'importanza della gara e ha poi parlato anche del caso De Bruyne con il calciatore che non aveva digerito, e lo aveva mostrato platealmente, la sostituzione nella gara col Milan: «Giocheremo contro un'ottima squadra che ha vinto l'anno scorso il campionato portoghese e insieme a Benfica e Porto rappresenta l'elite del calcio portoghese. Gara importante perché nella gara contro il City abbiamo perso nonostante il modo in cui è andata la partita. È stata un po' particolare dopo l'espulsione di Di Lorenzo a sedici minuti. Abbiamo poco tempo per prepararci. Siamo tornati tardi da Milano e i ragazzi hanno recuperato ieri, oggi dobbiamo preparare velocemente la partita», ha detto il tecnico.

-La differenza con la scorsa stagione è proprio questa: non c'è tempo per analizzare una sconfitta che ha pesato nell'economia della classifica e resta una sconfitta contro una diretta concorrente...

Ieri l'abbiamo analizzata e chi doveva recuperare dalla partita non ha fatto chissà quale allenamento. Abbiamo analizzato la sconfitta e credo che abbiamo fatto meglio in questa gara che nelle due gare giocate l'anno scorso contro il Milan. Solo che le abbiamo vinte tutte e due, soffrendo. Quest'anno abbiamo giocato dominando però non siamo stati così attenti come in passato. Dobbiamo essere più bravi e migliorare in certe situazioni, si poteva fare molto meglio.

-Conta di recuperare almeno uno tra Spinazzola e Olivera?

Ieri si sono allenati a parte, vedremo oggi. Se c'è da rischiare lo faremo: non abbiamo grandi alternative, l'alternativa sarebbe Elmas terzino quindi se c'è da rischiare la dovremo rischiare con tutti e due o uno solo.

-De Bruyne si è giocato il bonus con quell'uscita: avete chiarito?

Non è una questione di situazioni di uno specifico giocatore. Chi mi conosce sa come è il mio punto di vista sulla mia gestione e su determinati comportamenti che bisogna tenere. A volte chi non li conosce e incappa in qualche errore sta a me ribadire alcuni concetti a tutto il gruppo in modo che una volta la concedi, la seconda volta non la concedi più.

-Classica occasione da non mancare?

Fossimo solo in campo noi ti direi di sì. Ma c'è anche l'altra squadra e non è l'ultima arrivata. Da parte mia voglio vincere, noi tutti vogliamo vincere, ma dobbiamo vedere se lo Sporting è d'accordo.

(Fonte: SS24)