FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Conte: “De Bruyne? Chi mi conosce sa cosa penso. Chi incappa in certi errori…”

news

Conte: “De Bruyne? Chi mi conosce sa cosa penso. Chi incappa in certi errori…”

Conte: “De Bruyne? Chi mi conosce sa cosa penso. Chi incappa in certi errori…” - immagine 1
L'allenatore del Napoli ha parlato su Skysport alla vigilia della gara con lo Sporting Lisbona e si è soffermato anche sul caso che ha visto coinvolto il giocatore belga
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Antonio Conte, alla vigilia della gara di Champions conto lo Sporting Lisbona, ha parlato ai microfoni di Skysport sottolineando innanzitutto l'importanza della gara e ha poi parlato anche del caso De Bruyne con il calciatore che non aveva digerito, e lo aveva mostrato platealmente, la sostituzione nella gara col Milan: «Giocheremo contro un'ottima squadra che ha vinto l'anno scorso il campionato portoghese e insieme a Benfica e Porto rappresenta l'elite del calcio portoghese. Gara importante perché nella gara contro il City abbiamo perso nonostante il modo in cui è andata la partita. È stata un po' particolare dopo l'espulsione di Di Lorenzo a sedici minuti. Abbiamo poco tempo per prepararci. Siamo tornati tardi da Milano e i ragazzi hanno recuperato ieri, oggi dobbiamo preparare velocemente la partita», ha detto il tecnico.

Conte: “De Bruyne? Chi mi conosce sa cosa penso. Chi incappa in certi errori…”- immagine 2
Getty Images

-La differenza con la scorsa stagione è proprio questa: non c'è tempo per analizzare una sconfitta che ha pesato nell'economia della classifica e resta una sconfitta contro una diretta concorrente...

Ieri l'abbiamo analizzata e chi doveva recuperare dalla partita non ha fatto chissà quale allenamento. Abbiamo analizzato la sconfitta e credo che abbiamo fatto meglio in questa gara che nelle due gare giocate l'anno scorso contro il Milan. Solo che le abbiamo vinte tutte e due, soffrendo. Quest'anno abbiamo giocato dominando però non siamo stati così attenti come in passato. Dobbiamo essere più bravi e migliorare in certe situazioni, si poteva fare molto meglio. 

-Conta di recuperare almeno uno tra Spinazzola e Olivera? 

Ieri si sono allenati a parte, vedremo oggi. Se c'è da rischiare lo faremo: non abbiamo grandi alternative, l'alternativa sarebbe Elmas terzino quindi se c'è da rischiare la dovremo rischiare con tutti e due o uno solo. 

Conte: “De Bruyne? Chi mi conosce sa cosa penso. Chi incappa in certi errori…”- immagine 3
Getty Images

-De Bruyne si è giocato il bonus con quell'uscita: avete chiarito? 

Non è una questione di situazioni di uno specifico giocatore. Chi mi conosce sa come è il mio punto di vista sulla mia gestione e su determinati comportamenti che bisogna tenere. A volte chi non li conosce e incappa in qualche errore sta a me ribadire alcuni concetti a tutto il gruppo in modo che una volta la concedi, la seconda volta non la concedi più. 

-Classica occasione da non mancare? 

Fossimo solo in campo noi ti direi di sì. Ma c'è anche l'altra squadra e non è l'ultima arrivata. Da parte mia voglio vincere, noi tutti vogliamo vincere, ma dobbiamo vedere se lo Sporting è d'accordo. 

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Bonolis: “KO Monaco non cancella le gioie precedenti. Chivu? Lo conosco bene e so...
Mkhitaryan: “Inter oggi è la mia vita, la mia seconda casa! Thuram, potenza incredibile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA