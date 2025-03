Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Stefano Capozucca, dirigente, ha preso così le difese di Thiago Motta e del suo operato: "Per me ha dei valori come allenatore, ha già raggiunto degli importanti traguardi come la Champions a Bologna e la salvezza a La Spezia. La Juventus è un club differente abituato a vincere, ma allargo il discorso e mi chiedo: quest'anno è stata costruita la rosa per ridurre il gap con Inter e Napoli?".