Dopo la sconfitta nel derby, l'Inter di Chivu scende in campo al Wanda Metropolitano in Champions League con la missione di prendere altri punti in ottica qualificazione. Intervenuto come ospite a TMW Radio, Massimo Caputi ha fatto queste considerazioni:
Caputi: “Inter, con l’Atletico partita difficile ma i nerazzurri hanno personalità”
Inter all'esame Atletico:
"Partita difficile su un campo difficile ma l'Inter ha personalità, e ha accumulato punti importanti nelle prime quattro partite. Se la giocherà".
(Fonte: TMW Radio)
