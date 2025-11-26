Dopo la sconfitta nel derby, l'Inter di Chivu scende in campo al Wanda Metropolitano in Champions League con la missione di prendere altri punti in ottica qualificazione. Intervenuto come ospite a TMW Radio, Massimo Caputi ha fatto queste considerazioni:

Inter all'esame Atletico:

"Partita difficile su un campo difficile ma l'Inter ha personalità, e ha accumulato punti importanti nelle prime quattro partite. Se la giocherà".