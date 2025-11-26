FC Inter 1908
Caputi: “Inter, con l’Atletico partita difficile ma i nerazzurri hanno personalità”

Dopo la sconfitta nel derby, l'Inter di Chivu scende in campo al Wanda Metropolitano in Champions League con la missione di prendere altri punti
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo la sconfitta nel derby, l'Inter di Chivu scende in campo al Wanda Metropolitano in Champions League con la missione di prendere altri punti in ottica qualificazione. Intervenuto come ospite a TMW Radio, Massimo Caputi ha fatto queste considerazioni:

Inter all'esame Atletico:

"Partita difficile su un campo difficile ma l'Inter ha personalità, e ha accumulato punti importanti nelle prime quattro partite. Se la giocherà".

(Fonte: TMW Radio)

