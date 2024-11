"È arrivato dopo Romelu Lukaku, che si è comportato male nei nostri confronti, nei confronti dei tifosi che lo adoravano, ma anche nei confronti dei suoi compagni, ai quali non ha più risposto nemmeno al telefono quando volevano sapere perché non restasse. Non ho mai visto niente di simile in cinquant'anni. Lo incolpiamo ancora. Lo si è visto domenica scorsa durante Inter-Napoli (1-1) , abbiamo fischiato forte".