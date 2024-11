Pubblicare una notizia sul monte ingaggi della Serie A è come giudicare una partita solo dal primo tempo. Il monte ingaggi, infatti, rappresenta solo il 50% del costo annuale di una squadra. Ha valore zero come notizia se non si considera il totale dello squad cost, quello determinato dagli ingaggi più gli ammortamenti. L'Inter potrà anche avere gli ingaggi più alti d'Italia ma a livello di costo squadra l'impatto è ben diverso. La Juve è ovviamente prima dopo tutte le spese di questa estate e l'Inter è poco sopra il Napoli.