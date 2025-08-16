Esordio con gol a Marassi per Valentin Carboni. La sua rete, di pregevole fattura, ha permesso al Genoa di sbloccare il match contro il Vicenza, poi finito 3-0 per i rossoblù.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Carboni: “Felice per il gol, a Genova mi sento a mio agio. Questo è solo l’inizio”
news
Carboni: “Felice per il gol, a Genova mi sento a mio agio. Questo è solo l’inizio”
"Sono molto contento per la vittoria e per aver giocato per la prima volta in casa", ha ammesso Valentin Carboni
Carboni è stato intervistato da Sport Mediaset al termine della gara di Coppa Italia:
"Sono molto contento per la vittoria e per aver giocato per la prima volta in casa, ho sentito il calore dei tifosi e sono contento anche per il gol. Dobbiamo continuare così"
"Mi sento a mio agio a Genova, dobbiamo continuare, questo è appena l'inizio, è un buon inizio ma bisogna continuare così, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita"
© RIPRODUZIONE RISERVATA