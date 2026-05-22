Intervistato da Tuttosport, l'ex giocatore ha parlato del campionato e ha elogiato l'Inter: "Stagione perfetta"

Gianni Pampinella Redattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 18:16)

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Tra i tanti argomenti affrontati da Antonio Careca in un'intervista a Tuttosport, l'ex giocatore ha parlato anche del campionato vinto dall'Inter. "Se ho seguito la Serie A? Certo come sempre. L'Inter ha fatto una stagione perfetta, ha allungato per tempo e il Napoli non ha potuto che accontentarsi del secondo posto".

"E' comunque un buon risultato, l'obiettivo era andare in Champions League ed è stato raggiunto. L'Inter è stato più forte, quasi imbattibile. Mi piacerebbe vedere l'anno prossimo il Napoli almeno in semifinale o anche finale di Champions. E' difficile, ma si può fare. Adesso scopriremo cosa ne sarà del dopo Conte".

(Tuttosport)