FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Careca: “Inter, stagione perfetta. Nerazzurri quasi imbattibili. Mi piacerebbe vedere…”

news

Careca: “Inter, stagione perfetta. Nerazzurri quasi imbattibili. Mi piacerebbe vedere…”

Careca: “Inter, stagione perfetta. Nerazzurri quasi imbattibili. Mi piacerebbe vedere…” - immagine 1
Intervistato da Tuttosport, l'ex giocatore ha parlato del campionato e ha elogiato l'Inter: "Stagione perfetta"
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter
Getty Images

Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tra i tanti argomenti affrontati da Antonio Careca in un'intervista a Tuttosport, l'ex giocatore ha parlato anche del campionato vinto dall'Inter. "Se ho seguito la Serie A? Certo come sempre. L'Inter ha fatto una stagione perfetta, ha allungato per tempo e il Napoli non ha potuto che accontentarsi del secondo posto".

Careca: “Inter, stagione perfetta. Nerazzurri quasi imbattibili. Mi piacerebbe vedere…”- immagine 3
Getty Images

"E' comunque un buon risultato, l'obiettivo era andare in Champions League ed è stato raggiunto. L'Inter è stato più forte, quasi imbattibile. Mi piacerebbe vedere l'anno prossimo il Napoli almeno in semifinale o anche finale di Champions. E' difficile, ma si può fare. Adesso scopriremo cosa ne sarà del dopo Conte". 

(Tuttosport)

Leggi anche
Kone: “Voglio portare la Roma in Champions e giocarla. Quando ero piccolo…”
Sneijder: “Sognavo la CL non il Pallone d’oro. Mourinho-Real? Ottima decisione....

© RIPRODUZIONE RISERVATA