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fcinter1908 news interviste Kone: “Voglio portare la Roma in Champions e giocarla. Quando ero piccolo…”
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Kone: “Voglio portare la Roma in Champions e giocarla. Quando ero piccolo…”
Lunga intervista concessa da Manu Kone al canale ufficiale della Lega Serie A, tra passato, presente, obiettivo Champions e futuro
Lunga intervista concessa da Manu Kone al canale ufficiale della Lega Serie A: ecco le sue parole, a partire da dove tutto è iniziato: "Sono nato a Parigi da genitori ivoriani. Ho iniziato a giocare a calcio perché mio padre ci ha sempre giocato ma non è mai diventato un professionista. quando sei piccolo giochi nei piccoli quartieri e questo mi ha forgiato. Oggi sono un professionista, ho lavorato per questo e ora è tutta la mia vita. Guardavo molto il calcio italiano da piccolo, mio fratello maggiore alla PlayStation usava sempre squadre italiane. Quindi so che era molto seguito, tutti guardavano l'Italia e la Serie A"
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