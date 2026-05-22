Lunga intervista concessa da Manu Kone al canale ufficiale della Lega Serie A: ecco le sue parole, a partire da dove tutto è iniziato: "Sono nato a Parigi da genitori ivoriani. Ho iniziato a giocare a calcio perché mio padre ci ha sempre giocato ma non è mai diventato un professionista. quando sei piccolo giochi nei piccoli quartieri e questo mi ha forgiato. Oggi sono un professionista, ho lavorato per questo e ora è tutta la mia vita. Guardavo molto il calcio italiano da piccolo, mio fratello maggiore alla PlayStation usava sempre squadre italiane. Quindi so che era molto seguito, tutti guardavano l'Italia e la Serie A"