Careca: “Il Napoli non deve deprimersi, obiettivo deve essere la Champions. Fiducia in Conte”

Ma la caduta rovinosa in Olanda ha po’ cambiato la percezione di tutti sulla squadra?

«No, l’obiettivo del Napoli in stagione deve essere anche la Champions. La squadra non è quella vista contro il Psv...».

Ma non ha neanche i campioni della sua epoca.

«Ogni epoca ha i suoi, di campioni. Noi abbiamo vinto in Europa, la Coppa Uefa allora era una competizione difficile quasi cme questa Champions, e avevamo giocatori incredibili: non parlo solo di Diego, sarebbe troppo facile. Ma questo Napoli è un progetto interessante: non si può giudicare sul breve periodo, ma guardare da lontano, altrimenti la squadra non avrebbe vinto due scudetti in tre anni. Pensateci, è eccezionale. Questa è l’era di Aurelio De Laurentiis, sarà ricordato come il presidente che ha fatto grande di nuovo il Napoli. I tifosi si meritano di sognare come in questo periodo, hanno la squadra per farlo, e niente fa sognare come le coppe europee».

Chi le piace in particolar modo del Napoli di oggi?

«De Bruyne è appena arrivato e sta cercando di integrarsi al meglio: se ci mettiamo a criticare uno come il belga, allora è finita. Parliamo di una star, di un vincente: il suo posto in campo lo troverà sempre. L’uomo decisivo resta McTominay, che mi colpisce per le doti fisiche e per le capacità di inserimento: è un centrocampista tanto alto quanto rapido, imprevedibile in area. Spesso l’anno scorso era lui il vero attaccante. Se McTominay è pienamente integrato nel sistema di Conte, De Bruyne col tempo riuscirà a fare lo stesso».

Lei ha parlato di sistema Conte: come riuscirà ad uscire da questo momento di impaccio?

«Ci riuscirà con la disciplina, lo contraddistingue e contraddistingue i giocatori, che lo seguono come dei soldati. Conte è un vero leader. L’ho conosciuto sei mesi fa a Napoli dopo lo scudetto : abbiamo chiacchierato di calcio, ho visto un uomo molto determinato, l’ideale per vincere altri titoli. I tifosi non dubitino di lui».

Conte paga il non aver per un po’ il suo totem Lukaku?

«Romelu era un uomo chiave, ma il club ha preso un giocatore di grande talento come Hojlund al suo posto: riuscire a comprare l’attaccante del Manchester United ti dà l’idea del livello di questa società. Anche a Hojlund serve tempo per inserirsi bene, ma mi pare che sia a buon punto...».

Il danese, però, contro l’Inter non ci sarà.

«Una perdita grossa, ma il Napoli ha diverse soluzioni come Neres o Lucca. Conte troverà il modo di essere comunque pericoloso: McTominay e De Bruyne sono quasi attaccanti».

Napoli-Inter è speciale anche per lei?

«Sono stati speciali tutti quegli anni al Napoli e l’Inter era una rivale super: questa partita è tornata ad essere speciale. Che battaglie ai miei tempi, Bergomi e Ferri erano grandi difensori. Non sarà decisiva, ma battere un’Inter così forte sarebbe un grande segnale».