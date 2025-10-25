Intervistato da Sky Sport nel post partita, il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha commentato anche gli episodi sui gol del Milan
Gilardino: “Gol Milan? Se si possono lasciare uomini davanti al portiere, cercheremo di sfruttarlo”
Non so se sono più incazzato per il risultato o contento per la prestazione. Se ci avessero detto che saremmo venuti a San Siro che avremmo fatto una partita del genere... Noi ci crediamo e lo dimostrato. Dopo un primo tempo normale, secondo tempo di personalità. Peccato, avevamo la partita in pugno, ma ci portiamo a casa questo grande punto. Iniezione di coraggio.
Poi le dichiarazioni a Dazn sui gol del Milan: "Il recupero? Sono cose singolari dell'arbitro e del quarto uomo. Più che altro è la regola degli uomini davanti al portiere, sia sul primo che sul secondo gol. Bisogna preparare degli schemi su queste cose qua, perché se si possono lasciare degli uomini davanti al portiere, cercheremo di sfruttarlo".
