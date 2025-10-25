Non so se sono più incazzato per il risultato o contento per la prestazione. Se ci avessero detto che saremmo venuti a San Siro che avremmo fatto una partita del genere... Noi ci crediamo e lo dimostrato. Dopo un primo tempo normale, secondo tempo di personalità. Peccato, avevamo la partita in pugno, ma ci portiamo a casa questo grande punto. Iniezione di coraggio.