FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Caressa: “Adani mi fa un baffo! Ho iniziato ad andare in terapia perché…”

news

Caressa: “Adani mi fa un baffo! Ho iniziato ad andare in terapia perché…”

Caressa: “Adani mi fa un baffo! Ho iniziato ad andare in terapia perché…” - immagine 1
Lunga intervista di Fabio Caressa sulle colonne di Repubblica: così il giornalista sportivo di Sky Sport si è raccontato a tutto tondo
Redazione1908

Lunga intervista di Fabio Caressa sulle colonne di Repubblica: così il giornalista sportivo di Sky Sport si è raccontato a tutto tondo. E non si è sottratto neanche alla domanda sul dissing con Lele Adani, che lo ha attaccato pesantemente. CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Vieri: “Inter, Chivu deve sistemare una cosa. Fiducia a Luis Henrique e su Frattesi alla...
Udinese, Runjaic: “Zaniolo? Scritte cavolate sul motivo del cambio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA