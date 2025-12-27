Juventus, Spalletti: “Vittoria che dà consapevolezza. Qui anche l’Inter…”

"Siamo stati sotto ritmo nel primo tempo e nel finale di frazione abbiamo fatto male, infatti il Pisa ci ha messi in difficoltà. Ma la partita l'hanno sempre condotta. Poi David e Zhegrova ci hanno dato qualità in avanti. Siamo riusciti a sbloccarla secondo me meritatamente: si può fare meglio, ma non abbiamo fatto male in generale. Una vittoria che ci dà più consapevolezza delle nostre possibilità".