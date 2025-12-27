Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria contro il Pisa per 2-0:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Juventus, Spalletti: “Vittoria che dà consapevolezza. Qui anche l’Inter…”
news
Juventus, Spalletti: “Vittoria che dà consapevolezza. Qui anche l’Inter…”
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria contro il Pisa
"Siamo stati sotto ritmo nel primo tempo e nel finale di frazione abbiamo fatto male, infatti il Pisa ci ha messi in difficoltà. Ma la partita l'hanno sempre condotta. Poi David e Zhegrova ci hanno dato qualità in avanti. Siamo riusciti a sbloccarla secondo me meritatamente: si può fare meglio, ma non abbiamo fatto male in generale. Una vittoria che ci dà più consapevolezza delle nostre possibilità".
"Qui anche l'Inter ha sofferto per 65-70 minuti, in questo momento il Pisa non è fortunato. Noi siamo una buona squadra, ma dobbiamo mostrarlo ogni volta. Oggi nel primo tempo siamo stati sotto livello in troppi elementi".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA