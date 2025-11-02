Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Verona-Inter, Carlos Augusto, laterale nerazzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni:
"Dobbiamo fare il nostro lavoro come al solito, al di là delle circostanze. Approcciare bene la partita, perché sappiamo che in Serie A non ci sono partite facili".
"Chivu dà tanta libertà per i calciatori, io invece do sempre il massimo per l'Inter, sia che giochi da quinto che da terzo".
(Fonte: DAZN)
