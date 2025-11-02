Le parole del brasiliano che Chivu ha scelto tra i titolari della gara contro l'Hellas Verona

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 11:45)

Su Inter TV, prima della gara contro l'Hellas Verona ha parlato Carlos Augusto. Il calciatore brasiliano dell'Inter ha sottolineato anche la differenza che può fare giocare una partita in un orario insolito: «Sappiamo che sarà una partita difficile ma dovremo fare del nostro meglio e portare a casa la partita».

-Come cambia la preparazione per una gara che si gioca alle 12:30?

Un orario in cui non siamo abituati a giocare ma dobbiamo essere pronti per tutte le evenienze. Cambiano le dinamiche ma dobbiamo fare del nostro meglio e dobbiamo fare il nostro lavoro perché indossiamo la maglia dcell'Inter, dobbiamo provare a vincere la partita.

-Il Verona proverà a inverire la rotta...

Non ci sono gare facili in Serie A, le squadre così hanno cattiveria perché vogliono tornare a vincere. Dobbiamo fare quello che propone il mister e fare un buon lavoro.

(fonte: ITV)