Carlos Augusto: “Match point scudetto nel derby? Sappiamo che in passato…”

Matteo Pifferi Redattore 1 marzo - 10:22

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter-Genoa, Carlos Augusto ha parlato così: "Sapevamo che era una partita difficile, è una vittoria per il campionato ma anche per il gruppo dopo la sconfitta contro il Bodo. Abbiamo dimostrato la forza del gruppo"

Cosa vi siete detti dopo il Bodo?

"Non è semplice e non è bello perdere e uscire così, abbiamo già dimostrato tante volte come reagire a queste situazioni. Ci sono ragazzi con esperienza, hanno già vissuto situazioni simili, è stata una grande vittoria per il morale del gruppo"

Dimarco e Calhanoglu

"Sono sempre contento per i miei compagni, Dimarco sta facendo una grande stagione e sono felice per il ritorno in campo di Calhanoglu anche se è più importante la vittoria dell'Inter. Stiamo facendo delle grandi cose"

Match point scudetto nel derby?

"C'è differenza nei punti ma sappiamo che in passato è già successo qualcosa. Prima del derby c'è la Coppa Italia, col Milan sarà una grande partita. Il Como sta facendo una grande stagione, lotta per la Champions e dobbiamo fare quello che sappiamo per fare una grande partita"