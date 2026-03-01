FC Inter 1908
Carlos Augusto: "Mai facile quando esci dalla Champions, vittoria per campionato e morale"

Carlos Augusto: “Mai facile quando esci dalla Champions, vittoria per campionato e morale”

Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Astori
Marco Astori 

Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni: "E' stata una grande prova di squadra e una grande vittoria sia per il campionato che per il morale del gruppo.

Non è mai facile dopo una sconfitta e dopo essere usciti da una competizione molto importante. Nel passato abbiamo vissuto momenti così, ma abbiamo dimostrato la nostra forza e che possiamo fare bene anche in certe situazioni".

