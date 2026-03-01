Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni: "E' stata una grande prova di squadra e una grande vittoria sia per il campionato che per il morale del gruppo.
Carlos Augusto: "Mai facile quando esci dalla Champions, vittoria per campionato e morale"
Carlos Augusto: “Mai facile quando esci dalla Champions, vittoria per campionato e morale”
Non è mai facile dopo una sconfitta e dopo essere usciti da una competizione molto importante. Nel passato abbiamo vissuto momenti così, ma abbiamo dimostrato la nostra forza e che possiamo fare bene anche in certe situazioni".
