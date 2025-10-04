Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni del MatchDay Programme della sfida di oggi contro la Cremonese

Marco Astori Redattore 4 ottobre - 09:09

Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni del MatchDay Programme della sfida di oggi contro la Cremonese. Ecco le sue parole.

Cosa rappresenta oggi l’Inter per te?

Direi tutto, è una squadra che mi ha aperto le porte di grandi competizioni e della Nazionale. È un grande Club, da piccolo seguivo i brasiliani nerazzurri come Adriano, Maicon, Julio Cesar e oggi per me scendere in campo con questa maglia è un onore.

Che allenatore è Cristian Chivu?

Ha fatto la storia dell’Inter, è stato un grande calciatore ed è un grande allenatore, un tecnico che sa far stare bene il gruppo: abbiamo totale rispetto per lui.

In cosa calcisticamente ti senti più maturato?

Nel capire i momenti della partita, è una cosa che si coltiva con l’esperienza ed è fondamentale perché aiuta a prendere le decisioni giuste in relazione a quello che sta succedendo in campo.

Quale qualità ruberesti ad un tuo compagno di squadra?

Prenderei il controllo palla e l’intelligenza calcistica di Barella.