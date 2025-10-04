Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni del MatchDay Programme della sfida di oggi contro la Cremonese. Ecco le sue parole.
Carlos Augusto: “L’Inter per me è tutto! Chivu grande allenatore, da noi rispetto totale”
Cosa rappresenta oggi l’Inter per te?
Direi tutto, è una squadra che mi ha aperto le porte di grandi competizioni e della Nazionale. È un grande Club, da piccolo seguivo i brasiliani nerazzurri come Adriano, Maicon, Julio Cesar e oggi per me scendere in campo con questa maglia è un onore.
Che allenatore è Cristian Chivu?
Ha fatto la storia dell’Inter, è stato un grande calciatore ed è un grande allenatore, un tecnico che sa far stare bene il gruppo: abbiamo totale rispetto per lui.
In cosa calcisticamente ti senti più maturato?
Nel capire i momenti della partita, è una cosa che si coltiva con l’esperienza ed è fondamentale perché aiuta a prendere le decisioni giuste in relazione a quello che sta succedendo in campo.
Quale qualità ruberesti ad un tuo compagno di squadra?
Prenderei il controllo palla e l’intelligenza calcistica di Barella.
