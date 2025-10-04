FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Zerbin: “All’Inter 7 anni, San Siro casa. Io raccattapalle nell’anno del Triplete”

news

Zerbin: “All’Inter 7 anni, San Siro casa. Io raccattapalle nell’anno del Triplete”

Zerbin: “All’Inter 7 anni, San Siro casa. Io raccattapalle nell’anno del Triplete” - immagine 1
Cresciuto nel vivaio dell'Inter, oggi affronterà la squadra di Chivu con la Cremonese a San Siro: i ricordi a tinte nerazzurre
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dall’Inter all’Inter. Alessio Zerbin è cresciuto con i colori nerazzurri, che questa sera sfiderà con la Cremonese. Il classe 1999 sarà a San Siro, ma da avversario, in una notte molto speciale per lui, come ha raccontato ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport.

Oggi sfiderà l’Inter dove è cresciuto.

«Ho tanti ricordi belli. Sono stato all’Inter sette anni, dai pulcini ai giovanissimi, ho girato l’Europa. San Siro era la mia casa, uno stadio speciale, ogni volta che torno provo la stessa magia ed emozione. Da raccattapalle ho seguito l’anno del Triplete».

Zerbin: “All’Inter 7 anni, San Siro casa. Io raccattapalle nell’anno del Triplete”- immagine 2
CESENA, ITALY - JUNE 07: Roberto Mancini head coach of Italy embraces Alessio Zerbin of Italy during the UEFA Nations League League A Group 3 match between Italy and Hungary on June 07, 2022 in Cesena, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Ricordi particolari?

«Quando si entrava in campo prima, per scuotere il telone della Champions, la musica... Ricordo la semifinale vinta 3-1 col Barcellona. Ho in camera la foto di Oliviero Toscani per il centenario. Dietro ai giocatori, i ragazzi delle giovanili e io in prima fila. La mia prima partita fu Inter-Juventus: gol di Trezeguet e Camoranesi. Uscii prima dallo stadio perché il giorno dopo dovevo andare a scuola: sentii il boato per il gol di Maniche, ma vinse la Juve».

I suoi modelli?

«Da bambino impazzivo per Fernando Torres. Ora prendo spunto da chi gioca nel mio ruolo, Saelemaekers in primis».

Alla Nazionale ci pensa?

«Sì, ci penso, è il sogno di qualsiasi calciatore. Non posso definirlo un obiettivo, ma col tempo...».

Zerbin: “All’Inter 7 anni, San Siro casa. Io raccattapalle nell’anno del Triplete”- immagine 3
Getty Images

Cosa c’è dietro l’exploit della Cremonese?

«Tanto lavoro innanzitutto. Da subito ho percepito la voglia di tutti di crescere. A Como siamo andati sotto e l’abbiamo ripresa, abbiamo vinto a San Siro e nelle gare meno brillanti non abbiamo subìto gol. Possiamo fare grandi cose, lottando».

Siete la sorpresa di questo avvio di campionato.

«L’obiettivo primario è la salvezza. Certo, i risultati ci danno coscienza e consapevolezza della nostra forza, però teniamo le ali molto basse perché la Serie A non perdona. Contro il Sassuolo abbiamo mollato per dieci minuti e abbiamo preso due gol».

Leggi anche
Inter, Colonnese: “Akanji? Altro che Pavard! A Chivu fatto il funerale troppo presto”
Colonnese duro: “Che delusione questo giocatore dell’Inter: gioca sulle uova”

© RIPRODUZIONE RISERVATA