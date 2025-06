Carlos Augusto ha parlato così in vista della partita contro l'Urawa Red Diamonds in programma domani a Seattle:

“Sono abituato a questi spostamenti, sono brasiliano le distanze sono ampie. Vero, la temperatura è cambiata rispetto alla California, ma siamo in uno straordinario campo di allenamento. Abbiamo due partite da giocare meglio e da vincere, non importa dove. Sappiamo che le squadre giapponesi sono molto organizzati e corrono molto, abbiamo visto la loro partita contro il River: l'importante sarà tenere alta la concentrazione"

"Stiamo giocando una competizione nuova per tutti, bella, siamo qui per vincere. Io lavoro in silenzio per aiutare la squadra: se arrivano assist e buone prestazioni è solo grazie al lavoro. Stiamo lavorando da poco con il mister, ma è un grande allenatore, aiuta tutti. Servirà tempo, per tutti, ma so che faremo grandi cose la prossima stagione"