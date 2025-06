Le parole del difensore dell'Inter Carlos Augusto da Seattle alla vigilia della seconda partita del Mondiale per club

Matteo Pifferi Redattore 20 giugno - 21:22

Carlos Augusto ha parlato alla vigilia della seconda partita del Mondiale per Club dell'Inter contro l'Urawa:

"E' una competizione nuova ed è importante per tutti, si vede la forza delle squadre argentine e brasiliane, ci sono stati risultati a sorpresa. Ma stavo parlando anche con Luis Henrique, siamo abituati a vedere che ci sono squadre forti. E' una competizione importante per tutti, anche se siamo a fine stagione. Siamo l'Inter e se siamo qui dobbiamo giocare per vincere"

"Mi fido dello staff e del gruppo che abbiamo. Abbiamo dimostrato tante cose anche in questa stagione anche se non abbiamo vinto niente. Abbiamo fatto grandi cose, abbiamo sempre la possibilità di arrivare fino in fondo e dobbiamo crederci sempre perché abbiamo una grande squadra"

"Luis Henrique è più brasiliano di Carlos Augusto? Tutti dicono così, dicono che lui è il vero brasiliano (ride, ndr) ma io sono qui per aiutarlo. E' un grande ragazzo, vuole aiutare la squadra, è bello avere brasiliani in rosa. Ancelotti CT? Grande allenatore, farà grandi cose col Brasile. Ha vinto tanto, per il Brasile è la scelta giusta. Siamo nell'anno dei Mondiali, spero di esserci ma farà grandi cose. Urawa? Una partita da vincere, questa e la prossima. L'Urawa è una squadra molto organizzata, corrono e pressano tanto. Dobbiamo essere concentrati e fare il nostro lavoro, se facciamo il nostro possiamo vincere"

"Problema secondi tempi? Ci sono state partite in cui non siamo riusciti a tenere il risultato. Sappiamo la nostra forza, a volte sono errori di concentrazione. Lo so che siamo a fine stagione, dobbiamo essere concentrati per tutti i 90'"