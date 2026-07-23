Nella lunga intervista concessa a Fcinter1908, Carlos Augusto ha parlato anche dei nuovi arrivati. Dal ritorno di Stankovic fino alla sorpresa Yanis Massolin
VIDEO FCIN1908 / Inter, partitella nel ritiro in Germania: il gol di Carlos Augusto
Nella lunga intervista concessa a Fcinter1908, Carlos Augusto ha parlato anche dei nuovi arrivati. Dal ritorno di Stankovic fino alla sorpresa Yanis Massolin, che sta ben impressionando in questi primi allenamenti in Germania:"Stankovic lo conoscevo, aveva già lavorato con noi. Si vede che è cresciuto tanto nell'ultimo anno e sta facendo molto bene. Anche Massolin mi ha fatto una grande impressione, si sta allenando molto bene. Sono due giocatori che possono darci una grande mano, ma aggiungo a questi anche Diouf che sta cercando di dare il massimo per dare il suo contributo alla squadra in un ruolo diverso"
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