Nella lunga intervista concessa a Fcinter1908, Carlos Augusto ha parlato anche dei nuovi arrivati. Dal ritorno di Stankovic fino alla sorpresa Yanis Massolin, che sta ben impressionando in questi primi allenamenti in Germania:

"Stankovic lo conoscevo, aveva già lavorato con noi. Si vede che è cresciuto tanto nell'ultimo anno e sta facendo molto bene. Anche Massolin mi ha fatto una grande impressione, si sta allenando molto bene. Sono due giocatori che possono darci una grande mano, ma aggiungo a questi anche Diouf che sta cercando di dare il massimo per dare il suo contributo alla squadra in un ruolo diverso"