Ospite della trasmissione di Radio 24, Tutti Convocati, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell'Inter. Il giornalista punta il dito su chi vede il club nerazzurro in difficoltà e poi a inizio campionato la inserisce come la squadra favorita per lo scudetto.

"Negli ultimi anni, a fine luglio, l'Inter è indicata sempre come la società che non riesce a risolvere questioni di mercato. Poi inizia il campionato e come per magia tutti puntano il dito dicendo che è l'Inter deve vincere lo scudetto, le altre devono arrivare quarte".

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"Allora mi domando: l'Inter è la squadra che non riesce a fare mercato, che ha sempre problemi? O è la squadra più forte? Vero che mancano delle cose, vero che manca l'esterno destro, ma credo che alla fine quando inizierà il campionato tutti diranno che l'Inter è la più forte, quindi evidentemente perché avranno fatto il loro dovere. Bastoni resta? Sì, io credo assolutamente sì. Ci sono tante voci, ma non credo che alla fine andrà via".

(Tutti Convocati)